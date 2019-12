TERMOLI. Un'altra carcassa di caretta caretta è stata trovata e segnalata questa mattina attorno alle ore 10. Purtroppo non siamo nuovi a questo genere di avvistamenti sulle nostre spiagge, ormai, ma non smettono di colpirci e rattristarci data l'appartenenza delle tartarughe marine a una specie protetta e data la ricchezza che queste costituiscono per i nostri mari. L'esemplare è stato ritrovato sul litorale nord, all'altezza del lido Il pirata.