16 squadre e tanta allegria nella prima tappa del torneo di calciobalilla

MOLISE. Alessandro Di Blasio e Davide Castagna, Giuseppe D’Alessandro e Domenico Perrino, Giovanni Mainella e Gianni Di Iorio, Isidoro D’Abate e Pasquale Mangione, Gianmario Conte e Matteo De Luca, Simone Colantuono e Mirco De Vincenzo, Walter Palmiero e Stefano Trincerone, Donatella Terrigno e Ferdinando De Luca, Massimiliano Di Tommaso e Nicolino D’Alessandro, Noè Donatone e Alberto Lozzi, Vincenzo D’Alessandro e Berardino D’Alessandro, Kevin Ianiro e Roberto Izzi, Francesco De Luca e Massimo De Luca, Mauro Messere e Clemente D’Alessandro, Vincenzo Tucci e Lorenzo Angiolillo, Michelangelo Russo e Angelo D’Alessandro: queste le 16 coppie intervenute lo scorso venerdì alla prima tappa della stagione 5.0 del torneo itinerante di calcio balilla organizzato da Trivisonno Biliardi e giochi.

Ospiti del circolo di Simone Messere a Molise, la serata è trascorsa in un clima festoso ed allegro: le 16 squadre si sono date battaglia come al solito su quattro biliardini Faspendenza dapprima in quattro fasi a gironi e successivamente a scontri diretti. La classifica finale delle prime quattro coppie vede come primi classificati i "WalterOne" Stefano Trincerone e Walter Palmiero, seconda classificata la squadra "Plain" formata da Gianmario Conte e Matteo De Luca, terzo piazzamento Giovanni Mainella e Gianni Di Iorio, a chiudere la classifica Vincenzo Tucci e Lorenzo Angiolillo.

Come per ogni inizio stagione, anche nella serata di venerdì, prima di iniziare l’evento l’organizzazione ha esposto a tutti i partecipanti il nuovo regolamento che articolerà la stagione 2020. Tante le innovazioni che avranno come fattore portante, ancor di più, la non professionalità dei giocatori: nella nuova stagione verranno organizzate tappe Special Edition per favorire l'aggregazione delle donne, dei più giovani e dei meno giovani. Verranno organizzate tappe definite "baraonda" nelle quali i giocatori si iscriveranno singolarmente ed a sorteggio verranno accoppiati il loco a formare le squadre. Un 2020 quindi carico di innovazioni, per garantire agli eventi organizzati da Trivisonno Biliardi e Giochi, ancor più, l'inimitabile capacità di far emergere la sana aggregazione, nella riscoperta di un gioco, quello del biliardino, che da sempre è stato l'elemento caratterizzante del tempo libero soprattutto nei piccoli borghi.