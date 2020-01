Aspettando lo spazzamento...

TERMOLI. Un cumulo di aghi di pino e immondizia occupa buona parte del marciapiede in viale d'Italia, nei pressi del sottopasso pedonale della stazione. Forse dovuto al vento degli ultimi giorni, forse all'inciviltà della notte di capodanno, presumibilmente un misto delle due cose: in ogni caso il cumulo resta lì in attesa di essere spazzato e non intralciare il transito, specie per i disabili, gli anziani e quanti non possono aggirarlo agevolmente.