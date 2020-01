Il presepe vivente di Montenero a "Buongiorno Regione"

MONTENERO DI BISACCIA. Continua l'ottimo riscontro di pubblico e di consensi per la trentaseiesima edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia.

Dopo la gratificante affluenza registrata anche nella serata di ieri 1 gennaio 2020, i volontari della Pro Loco Frentana si preparano per le ultime due rappresentazioni del 5 e 6 gennaio prossimi, accogliendo nella giornata di domani una troupe della TgR Molise. Venerdì 3 gennaio 2020, infatti, nel corso di "Buongiorno Regione" in onda su Rai 3 a partire dalle ore 7,30, ci sarà un collegamento in diretta dalla Grotta della Natività; un secondo collegamento ci sarà sempre domani pomeriggio (3 gennaio) nel corso del telegiornale regionale delle ore 14, sempre su RAI 3, con un servizio dedicato a Montenero di Bisaccia e alle sue tradizioni enogastronomiche.