Operaio morto alla Sevel, Bologna: «Tutto questo è intollerabile»

ATESSA. "Comincia malissimo il 2020. Nella tarda mattinata di oggi presso lo stabilimento Sevel di Atessa si è verificato un incidente mortale sul lavoro. Un giovane lavoratore della Comau ha perso la vita schiacciato da un supporto di ferro mentre stava eseguendo operazioni di manutenzione.

Non si può più tollerare che in uno stato civile possano ancora verificarsi incidenti mortali sul lavoro. Non si può tollerare che nel giro di 4 mesi si siano verificati due incidenti mortali negli stabilimenti di Fca (a ottobre incidente mortale in Fca Cassino). L’incidente è avvenuto in un momento in cui le produzioni sono ferme per la chiusura natalizia e quindi in un momento di relativa calma senza la pressione delle esigenze produttive. Confidiamo nel lavoro della magistratura per determinare le responsabilità di questa ennesima morte bianca.

La Segreteria Fim Cisl si unisce al dolore dei familiari del lavoratore deceduto esprimendo il nostro cordoglio e vicinanza in questo momento triste per tutto il mondo del lavoro."

Il Segretario Generale Fim-Cisl Abruzzo Molise Domenico Bologna