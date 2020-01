Operaio morto alla Sevel, la Rsa Fim-Cisl richiama al diritto alla sicurezza

ATESSA. "Nella giornata odierna si è verificato in Sevel unità lastratura, un gravissimo incidente che ha portato alla morte di un giovane ragazzo. Il tragico evento è avvenuto mentre stava sostituendo un tirante a un discensore, lo stesso si è sganciato per cause ancora da accertare e ha travolto il lavoratore. Il 2019 si chiude con un bilancio indegno in un paese civile,di oltre 600 morti sul lavoro, e il 2020 si apre con questa drammatica notizia.

La salute e sicurezza sul lavoro devono essere un requisito, un diritto imprescindibile e il pilastro fondamentale in tutto il paese. Tutto il nostro cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima a cui porgiamo le più sentite condoglianze."

RSA FIM-CISL