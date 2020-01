Tredici cuccioli abbandonati in uno scatolone cercano nuova casa Copyright: Termolionline

TERMOLI. Ben tredici cuccioli di cane sono stati trovati, abbandonati in uno scatolone, in via Alcide de Gasperi nei pressi della panetteria Pancomo, di fronte alla Polizia municipale. Sulla scatola è riportata perfino la data di nascita, il 3 dicembre del 2019, il che vuol dire che hanno appena un mese di vita.

Chi li ha ritrovati è per ovvie ragioni impossibilitato a tenerli, quindi l'appello è urgente: si cercano case e padroni per i cagnolini, laddove è venuta a mancare quella "naturale".