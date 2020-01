«Serve l'elisoccorso a Termoli, così si salvano le vittime di incidenti stradali»

TERMOLI. «Senza un elisoccorso pienamente efficiente h24 a Termoli è inutile sperare di salvare la vita delle vittime degli incidenti stradali con politrauma grave, nonostante tutto l'encomiabile impegno dei medici del S.Timoteo di Termoli».

A parlare è il medico e sindacalista della Fimmg-118 Giancarlo Totaro.

«Purtroppo non basta la professionalità e l'impegno ma occorrono i mezzi e tutto lo staff medico plurispecialistico. L'unica salvezza per questi pazienti vittime degli incidenti stradali è il più celere trasferimento possibile presso ospedali attrezzati e dotati di specifici servizi specialistici che lavorano in equipe, dopo la stabilizzazione per il trasporto.

Il Ssr del Molise è gravemente deficitario nel settore dell'emergenza-urgenza e se ne vedono tragicamente le conseguenze; tra l'altro qualche mese furono spesi diverse centinaia di euro per rendere agibile la piattaforma per l'elisoccorso al Cardarelli di Campobasso ma senza che nessun elicottero fino ad oggi ne abbia fatto uso».

In aggiunta ricordiamo che anche la sede della Misericordia di Termoli è dotata di una postazione, mai utilizzata.