Roberto De Notariis e Francesco Ricci in trionfo nel torneo di scopa a squadre

LARINO. Si è svolto a Larino sabato 28 dicembre, presso il circolo La Passatella di Antonio Trivisonno in Corso Alberto Magliano 82, l’ennesimo Torneo di Scopa composto da 16 squadre a eliminazione diretta. Ebbene i vincitori sono stati Roberto De Notariis e Francesco Ricci, che si sono aggiudicati un prosciutto, in particolare Francesco Ricci classe 1977, detto Mosè è risultato vincitore per la seconda volta nel giro di pochi mesi, infatti il 26 ottobre vinse in copia con Sergio Busacca. Va detto infine che lo stesso Circolo di Antonio Trivisonno sirese promotore ad Agosto della I^ Festa del Piano San Leonardo risultando così un sodalizio attivo e dinamico per la Città di Larino che vanta antiche origini. Quindi non ci resta che fare i nostri complimenti ed auguri per il nuovo anno a tutti.

Napoleone Stelluti