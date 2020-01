Vento forte: collegamenti marittimi interrotti e incendi di sterpaglie

TERMOLI. In mattinata abbiamo parlato del vento forte e delle raffiche che hanno spazzato il litorale. Ebbene, come conseguenza della violenza di Eolo, interrotti i collegamenti marittimi con le Isole Tremiti dal porto di Termoli e non solo. Dal mare alla terraferma, diversi incendi di sterpaglie sono stati alimentati proprio dal vento, chiamando i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso a intervenire per estinguere i roghi.