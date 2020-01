San Martino, l’Aido “Antonio Francesco Gasbarro” presente ai presepi nel centro storico

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche quest'anno l'associazione Antonio Francesco Gasbarro, gruppo comunale di San Martino in Pensilis, presieduta dalla professoressa Milena Saracino, con la collaborazione del direttivo e degli amici di Antonio Francesco, ha realizzato il presepe nell'ambito dell'evento "Presepi del borgo".

Un presepe semplice, essenziale, in ricordo di Antonio Francesco e per sensibilizzare la Comunità alla donazione degli organi, tessuti e cellule post mortem. La scena della natività è sormontata da un arcobaleno, come messaggio forte di pace e d'amore.

Il dono è la manifestazione più alta della sensibilità umana, l'espressione più bella della solidarietà, la cornice più preziosa dell'amore. Sensibilità, solidarietà e amore più che mai necessari oggi in uno scenario di discutibile coesione sociale.