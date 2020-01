TERMOLI. Il vento fa staccare le luminarie sul Corso nazionale: intervengono i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e gli operai del Comune: subito in opera la messa in sicurezza, anche perché dei ragazzini in modo scriteriato e pericoloso, incuranti di rischi e pericoli, avevano preso in mano i cavi ci stavano giocando.