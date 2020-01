A14, chiuso per una notte il tratto Ortona-Val Di Sangro

A14. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, in entrambe le direzioni - verso Bari e in direzione di Pescara/Bologna.



Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà chiusa in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze - Bari e Pescara/Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Bari e seguire le indicazioni per A14 Foggia, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione autostradale di Val di Sangro, per proseguire in direzione di Bari;

-verso Pescara/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica in direzione di Pescara e seguire le indicazioni per A14 Pescara, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione autostradale di Ortona, per proseguire in direzione di Pescara/Bologna



Inoltre va segnalato che sul tronco di Pescara per via delle code sono stati aumentati gli addetti e i mezzi di assistenza. Sono 22 i mezzi specializzati attivi in queste ore lungo l’autostrada: 10 pattuglie sono dedicate alla viabilità, mentre 7 equipaggi svolgono funzioni di assistenza e Protezione Civile. Infine 5 carri soccorso svolgono attività di presidio d'intervento in caso di mezzi guasti o con difficoltà meccaniche. Circa 20 tecnici specializzati sono dedicati inoltre alle attività di presidio per l’anti-incendio, in particolare presso le gallerie. L’andamento dei flussi di traffico è costantemente trasmesso con bollettini dedicati alle istituzioni e agli enti competenti. Stamane sul sito www.autostrade.it sono stati pubblicati i criteri per chiedere i rimborsi del pedaggio per chi viaggia sulla A14 nei giorni 5-6-7 gennaio.