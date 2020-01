PETACCIATO. Il Green Bar di Petacciato in collaborazione con la Proloco ha ospitato la personale di pittura della giovane artista molisana Nicole Montelli. I dipinti, clown e nudi femminili, sono stati molto apprezzati. Per l'artista il clown rappresenta il profondo dell'essere umano. Tragicomico allo stesso tempo. I nudi solo femminili sfacciati e sensuali sono volutamente sproporzionati perché la vita non è perfetta e vogliono essere simbolo di femminilità esprimendo nel contempo lo stato d'animo dell'artista. La mostra è aperta ancora fino a stasera. “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” (Eleanor Roosevelt).