Pensionato rovina a terra in via Maratona, trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Anziano rovina a terra nella zona del mercatino settimanale del martedì, di fronte alla farmacia Cappella, in via Maratona. Si tratta dell'89enne P. A., che nella caduta accidentale in avanti ha rimediato un trauma facciale e uno al braccio sinistro. Il pensionato è stato soccorso dal 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l'hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.