Fermasoldi smarrito in centro, qualcuno lo ha trovato?

TERMOLI. È stato smarrito in centro questa mattina un fermasoldi color argento. L'oggetto ha un forte valore affettivo per il proprietario, essendogli stato regalato dalla moglie per i suoi 40 anni. (Quello in foto è a solo titolo esemplificativo ma non è il fermasoldi in questione). Chiunque lo trovasse può contattare la nostra redazione.