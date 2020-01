A Petacciato un camper per la prevenzione dei carcinomi mammari

PETACCIATO. L'Asrem e la Regione Molise hanno inteso organizzare il programma di prevenzione primaria per la neoplasia della mammella rivolto alle donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni. L'esecuzione della mammografia è prevista mediante un camper, in sosta in viale Pietravalle, al cui interno è posizionato un mammografo mobile nelle seguenti giornate:

- 16 e 17 gennaio, dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00;

- 20 e 21 gennaio, dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.