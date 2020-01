Rischio di sostanze inquinanti, intervengono i Vigili del Fuoco

BOJANO. In data odierna, alle ore 10.30 circa, personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto nel Comune di Bojano, presso il Corso Garibaldi, per la verifica di presenza di sostanze potenzialmente inquinanti; il forte odore presente sul posto infatti ha allertato la popolazione che ha prontamente interessato le squadre di soccorso.

Presenti sul posto anche i Vigili Urbani del Comune di Bojano.

Fatte le verifiche del caso, si è esclusa la presenza di concentrazioni tali da costituire pericolo per la popolazione; sono in corso gli accertamenti del caso per individuare le origini dello sversamento nonché gli eventuali responsabili.