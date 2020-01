LARINO. Suggestivo e coinvolgente. In un pomeriggio in cui luminarie e presepe vivente avevano già portato tanta gente a Larino, c'è stata anche la discesa della Befana dalla Cattedrale.

L'iniziativa è stata voluta dal Cvp Campomarino in collaborazione con l'associazione nazionale dei Vigili del fuoco de gruppo Speleo Pop patrocinata anche dall'organizzazione delle luminarie. Un'atmosfera unica e suggestiva, che ha reso l'evento molto emozionante.

«Ringraziamo tutti i volontari, chi ha collaborato per la realizzazione dell'evento e chi è stato proponitore di questa collaborazione il vice presidente Cvp Pierfranco Mucci, con la speranza che inizi un percorso di formazione e addestramento per soccorso in quota, per svolgere Pomperiopoli, e attività nelle scuole. Abbiamo un obbiettivo quella di istituite una scuola di formazione con professionisti nei vari settori che ci porti maturazione e crescita in quello che poi andremo a svolgere: bisogna sapere, saper fare e sapere essere», ha riferito la presidente Mariangela Sforza.