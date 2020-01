Barriere sull'A14, il Riesame boccia il dissequestro dei cavalcavia

ABRUZZO. Continueranno i disagi e le code sull'A14 dopo la decisione del Tribunale di Avelino che ha bocciato il dissequestro dei cavalcavia.

Come riporta l'Ansa: "Il Tribunale del Riesame di Avellino ha bocciato le tre istanze di dissequestro dei cavalcavia autostradali, fra cui quello del Cerrano sull'A14 in Abruzzo, presentate da Autostrade. Lo riferisce il sindaco di Silvi Andrea Scordella che sta monitorando la situazione sulla statale 16 dopo l'emergenza di ieri, quando 4000 mezzi pesanti hanno attraversato il territorio comunale in 24 ore.

Venerdì 10 in Municipio a Silvi si terrà un tavolo sulla situazione della SS 16, richiesto dal primo cittadino e al quale prenderanno parte Regione Abruzzo, Comuni, Autostrade, Arta e Asl. "Rispetto a ieri - dice il sindaco - non si registrano novità, stessa intensità di traffico e consueti problemi. I cittadini stanno vivendo disagi che purtroppo si protrarranno nel tempo". Sono aumentati, infatti, anche i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici su gomma da e per Pescara, considerando che il traffico è congestionato anche lungo le strade dei comuni di Città Sant'Angelo (Pescara), zona Marina, e Montesilvano (Pescara)." (Fonte Ansa).