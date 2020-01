Code sulla A14 e sulla Statale 16, Pagano e Gallone interrogano il ministro De Micheli

ABRUZZO. I senatori di Forza Italia, Nazario Pagano e Alessandra Gallone, hanno presentato una interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, per chiederle se: "non ritenga di adottare con urgenza ogni provvedimento utile per risolvere il problema e alleviare la situazione" di estremo disagio che si sta ripetendo per giorni sul tratto autostradale della A/14, con gravi ripercussioni anche sulla Strada Statale 16, “e per fornire adeguate e tempestive risposte alle comunità locali e alle aziende del territorio”.

Nel testo dell’interrogazione indirizzata al Ministro, i senatori di Forza Italia spiegano che “da settimane, l'autostrada A14, nel tratto tra Fermo e Pescara Ovest, è interessata da continue code lunghe fino a 16 km, che costringono gli automobilisti a impiegare fino a 6 ore per percorrere poco più di 100 km. Consta agli scriventi- aggiungono i senatori- che, nonostante il costante monitoraggio della situazione sulla SS 16 dopo l'emergenza vissuta nella giornata del 7 gennaio u.s., con 4 mila mezzi pesanti transitati in 24 ore, in particolare nel territorio comunale di Città Sant’Angelo (PE) e della cittadine teramane di Silvi e Pineto, la situazione di disagio per i cittadini rimane critica. Risulta inoltre che l’8 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame di Avellino ha bocciato le tre istanze di dissequestro dei cavalcavia autostradali, fra cui quello del Cerrano, presentate da Autostrade.” Per questo i senatori Pagano e Gallone chiedono al Ministro di valutare con urgenza ogni provvedimento utile per risolvere i gravissimi disagi che affliggono ormai da giorni i cittadini della costa abruzzese"