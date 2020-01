Lavori in corso in via Asia per ripristinare il parapetto

Flash News di La Redazione Più informazioni su Termoli Le foto

Lavori in corso in via Asia per ripristinare il parapetto

Copyright: Termolionline TERMOLI. Procedono i lavori di sostituzione del parapetto lungo la parte alta di via Asia. Si tratta di un piccolo ma significativo intervento per la riqualificazione e messa in sicurezza della nostra città. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288