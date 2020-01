Scontro sulla statale 85, un morto e 4 feriti

MACCHIA D'ISERNIA. Un morto e 4 feriti, questo il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 15.30 sulla Statale 85 all'altezza di Macchia d'Isernia. A perdere la vita Fausto Valeri di Isernia, 74 anni che si trovava alla guida di un furgoncino Fiat Doblò in compagnia di una delle figlie. Altri 4 feriti gli occupanti dell'altra auto, una Ford Focus, il cui conducente versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Purtroppo nulla da fare per il 74enne deceduto durante il trasporto in ospedale.