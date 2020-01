Colloqui sulla democrazia, a Termoli arriva Antonio Polito

Lettere al direttore ​Parole di getto per il sindaco di Termoli dopo l'articolo del New York Times

TERMOLI. Parole di getto per il sindaco di Termoli dopo l'articolo apparso sul New York Times in merito al Molise da visitare. Spettabile sindaco di Termoli, è fresca la notizia dell'illustre New York Times che inserisce il Molise tra le mete da non farsi scappare in questo 2020