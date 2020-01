Prorogati gli sconti per motociclisti con targa in autostrada

ROMA. Confermato anche per il 2020 lo sconto del 30% del pedaggio in autostrada per tutti i motocicli con targa, titolari di telepedaggio, su tutte le tratte autostradali.



Grazie all’accordo sottoscritto con Aiscat la modulazione tariffaria scontata del 30 per cento è attiva retroattivamente dal 1 gennaio 2020 e sarà valida a tutto il 31 dicembre 2020 per tutti quegli utenti che hanno già aderito in precedenza all’iniziativa e continuerà ad essere attuata con le stesse modalità in funzione negli scorsi anno.

Ricordiamo che la misura è attivabile solo per quei motoveicoli che sono ammessi alla circolazione in autostrada. I motociclisti e scooteristi clienti del servizio dovranno naturalmente utilizzare lo specifico sistema di telepedaggio solo per il veicolo a due ruote e che verrà eseguita una verifica del corretto abbinamento del sistema di pagamento al mezzo utilizzato. La modulazione non sarà cumulabile con altri sconti, quale, per esempio, lo sconto pendolari.

Ulteriori informazioni sulle condizioni e modalità di adesione sono disponibili sul sito www.telepass.it.