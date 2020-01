Larino, sul palco del teatro Risorgimento «Will Shakespeare e le sue donne»

LARINO. Ami il teatro? Vuoi assistere a uno spettacolo divertente e allo stesso tempo intenso e coinvolgente? Per divertirsi, non basta ridere, occorre coinvolgersi emotivamente. Il nostro spettacolo, attraverso le vicende di un gruppo scombinato di attori, alle prese con la scelta del testo da rappresentare, vi accompagnerà tra le vibranti emozioni di alcune delle più belle storie shakespeariane in cui emergono le figure femminili di Giulietta, Desdemona, Miranda, Lady Macbeth, Ermione, Caterina, Ofelia, Gertrude, Emilia, Cleopatra. Questa estate il vero divertimento si chiama Will Shakespeare & le sue donne.

Una situazione metateatrale in cui si mescolano le vicende personali degli stessi attori e le storie appassionate dei personaggi. Un clima di forte impronta popolare, in cui è possibile vedere come, momento dopo momento, il testo si stacca dalla pagina scritta, per trasformarsi in uno spettacolo fatto per divertire, per emozionare, ma anche per far riflettere il pubblico. Non si resiste al fascino e al peso specifico delle parole di un grande poeta, quando sono dette con la potenza della semplicità e il desiderio, di far divertire chi ascolta, attraverso l’intelligenza che in esse, l’autore di teatro più grande di sempre, vi ha messo facendole diventare, non per caso, immortali. Nel preparare questo spettacolo, ho inteso seguire il modello shakespeariano di mescolare nell’arte, sublime e grottesco, tragico e comico, bello e brutto, bene e male, luce e ombra, realtà e fantasia, genio e sregolatezza. Il mio principale obiettivo, quando mi avvicino al testo, è quello di indagare tra le pieghe del lavoro drammaturgico, insieme agli attori, con l’aiuto il sostegno di tutti i collaboratori. Ho cercato di creare una squadra distante dai soliti canoni di un teatro troppo convenzionale, disposta a giocare, pronta a perdersi, per trovare nell’essenzialità assoluta, senza inutili orpelli, la voglia di raccontare una storia e condividerla con gioia con il pubblico.