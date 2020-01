Giocattoli in MoVimento, pomeriggio solidale in centro

TERMOLI. L'11 gennaio dalle 17:00 alle 20:00 ci incontreremo in Via Adriatica, al centro del Corso Nazionale, per l'evento Giocattoli in MoVimento.

Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli o libri che non usa più e prenderne uno in cambio. Unico requisito necessario è quello che tutto deve essere in un buono stato di conservazione.

Riciclo, riutilizzo, scambio. Tre parole che rappresentano tre azioni fondamentali che tutelano l’ambiente e che riguardano la sfera sociale. Inoltre portando i vostri bambini al nostro gazebo potranno imparare, giocando, l’importanza del riuso e della condivisione.