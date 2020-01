CAMPOBASSO. Il Molise era pronto, aveva avviato un sistema di servizi regionali volti alla protezione e all’assistenza alle donne vittime di violenza.

Ma la cooperativa Kairos di Termoli, unitamente alle operatrici del Centro antiviolenza regionale Be Free, ha creduto si potesse realizzare un progetto di innovazione sociale basato sul recupero di uliveti abbandonati e a rischio di abbandono.

Così si sono presi cura dei loro traumi curando, assieme ad agronomi, capi panel e imprenditori in ambito olivicolo, gli olivi e gli olivi hanno restituito il resto. Cosa? L’auto-sostenibilità del progetto, nato grazie ad un finanziamento pubblico regionale 1 anno fa con fondi POS FESR FSE della Regione MOLISE, e l’empowerment di un gruppo di donne vittime di violenze e di tratta e di una comunità che hanno sviluppato competenze pronte ad essere reinvestite già da domani, così come reinvestito sarà l’intero ricavato della vendita dell’olio Evo prodotto: l’olio ASPEm-La Terra delle donne.

Il Molise era pronto e loro ci hanno creduto: così oggi, mentre il Molise è sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali e internazionali per una rinnovata vitalità, anche un gruppo di donne molisane e straniere, che in Molise però hanno trovato ospitalità e rifugio, le “donne di ASPEm” appunto, sono pronte a ripartire, insieme a loro, le operatrici e gli operatori sociali (psicologhe, assistenti sociali, avvocati) con le loro cooperative sociali, e lo faranno non da utenti del centro antiviolenza regionale ma da “socie lavoratrici”, e non lo faranno neppure con fondi pubblici perché ora hanno il loro olio e sanno come farne dell’altro e di qualità ; sono le donne che “abitano” la terra del Molise, la “terra delle donne”, appunto.

Perché - afferma lo psicologo Malorni, presidente della Kairos - abitare una terra significa non sentirsi apolidi, nomadi, orfane; significa invece poter convivere, costruire, progettare, ricostruire, curare.

Grazie Molise! Grazie alle operatrici Lena Fusco Giuseppina Frate, Desiree Mancinone Giusy Pallotta, Gilda Malinconico, Giuliana Conticelli.

E grazie agli imprenditori ed esperti olivicoli Salvatore Benedetto Pietro Occhionero Maurizio Corbo e Pasquale Di Lena per il loro impagabile insegnamento.