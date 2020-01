Entra nel vivo il 2020 dell'Aido Campobasso: a Febbraio l'assemblea selettiva

CAMPOBASSO. Tre mesi intensi, caratterizzati da un lavoro incessante finalizzato a ricostruire una delle realtà associative più importanti del territorio molisano.

Il presidente del CSV e dell’AVIS Molise, Gian Franco Massaro, nel suo ruolo di Commissario regionale con specifica competenza sui gruppi comunale e provinciale,dell’AIDO Campobasso, ha messo in campo tutto il suo impegno per fare in modo che l’associazione torni nella sua piena attività e ora,in vista, c’è uno dei momenti clou della fase di rinascita.

È in programma, infatti, sabato 8 febbraio 2020 l’assemblea elettiva dell’AIDO di Campobasso.

Il gruppo comunale AIDO del capoluogo molisano, che conta 1.001 iscritti, serrerà le fila alle ore 17 nella sala riunioni del CSV Molise, in viale Alessandro Manzoni 129,a Campobasso.

Il Commissario Massaro presenterà la relazione di apertura, successivamente verranno eletti i componenti dei rinnovati Consiglio Direttivo AIDO e Collegio dei revisori dei conti cittadini, nonché i delegati all’assemblea elettiva della sezione provinciale di Campobasso.

Saranno inoltre indicati i candidati al Consiglio Provinciale, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio provincialedei Probiviri di Campobasso.

Al termine dell’assemblea si procederà alla convocazione degli eletti per l’assegnazione delle cariche associative di presidente, vicepresidenti, amministratore e segretario del neo costituito gruppo comunale.