Identificato e denunciato il rapinatore del negozio di biancheria

CAMPOBASSO. Il personale della Polizia di Stato della Questura è riuscito ad individuare l’autore della rapina perpetrata nella serata dello scorso 12 dicembre in un negozio di biancheria intima del centro storico di Campobasso.

L’uomo, travisato ed armato di coltello, con indosso un passamontagna di lana nero, aveva fatto irruzione nel negozio minacciando di morte la titolare ed intimandole di consegnargli l’incasso; di fronte alla titubanza della donna, il rapinatore si era avventato sulla cassa raccogliendo una esigua somma di denaro, circa 25/30 euro in monete. Mentre si dava alla fuga, il malvivente aveva proferito numerose frasi minacciose nei confronti della stessa, affermando che se avesse chiesto aiuto l’avrebbe ammazzata.

Nonostante l’immediato intervento di personale della Questura, il rapinatore era riuscito a dileguarsi. Per la ricostruzione dei fatti, inoltre, non è stato possibile avvalersi di immagini di videosorveglianza, non essendoci nella zona dei fatti alcun sistema di registrazione.

Successivamente, i poliziotti della Questura, nell’ambito di un’attività di verifica in materia di stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309/1990 di diversi giovani del capoluogo, tra cui un rumeno, tossicodipendente, tale A.M.R., residente a Campobasso, il quale, nel corso del controllo, ha dichiarato di essere l’autore della rapina. Lo stesso ha affermato, infatti, che nella serata del 12 dicembre scorso, sotto l’effetto di sostanza stupefacente, aveva deciso di compiere tale delitto per procurarsi denaro per la droga. Aveva quindi individuato il negozietto di abbigliamento intimo, raggiungendolo a piedi ed indossando proprio i vestiti descritti dalla vittima. L’uomo ha anche fornito dettagli circa le modalità della rapina, aggiungendo che, immediatamente dopo, si era liberato sia del coltello che dei vestiti indossati quella sera.

Il giovane si è poi reso disponibile ad indicare agli agenti il luogo in cui aveva lasciato gli indumenti e l’arma utilizzata per il reato, conducendo gli operatori di Polizia in un campo abbandonato poco lontano dal centro abitato. Il rumeno è stato, pertanto, denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina.