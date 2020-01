Una ciotola di pappa ai randagi: lunedì 20 la colletta alimentare canina

TERMOLI. Fresca di approvazione in Consiglio regionale la mozione sul contrasto al fenomeno del randagismo, mentre sul territorio privati cittadini e animalisti continuano ad attivarsi con diverse iniziative in merito. La sezione termolese dell'Oipa organizza per lunedì 20 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, una raccolta alimentare per cani presso il punto vendita "Verì" in Via dei Lecci, 57.

«Raccoglieremo cibo e offerte utili per dare una ciotola di pappa ai piccoli randagi» affermano i volontari.