Un calendario per tutelare il fratino ad opera di 13 disegnatori da tutta Italia

ABRUZZO. 13 disegnatori in prima linea, insieme alle associazioni di tutta Italia che compongono il Comitato Nazionale Conservazione Fratino, impegnati per la difesa del Fratino.

Questa è stata l'idea proposta dal CNCF per il calendario 2020: una serie di vignette che, in maniera divertente, ma mirata e con un pizzico di scientificità, puntano a sensibilizzare i frequentatori, gli abitanti e gli enti che insistono sui comuni costieri, sul tema della conservazione del fratino.

La proposta è stata colta con entusiasmo da tutti i disegnatori contattati e così dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dal Veneto alla Campania passando per Lombardia, Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna, ben 13 disegnatori si sono attivati, dietro la supervisione scientifica del CNCF, per portare a termine l'opera.

Ogni mese è stato realizzato da un diverso disegnatore con personale stile e grafica, di conseguenza ogni mese è un mondo a sé e regala al lettore emozioni diverse.

Bravissimi i disegnatori che hanno saputo cogliere perfettamente il messaggio e portarlo con grande abilità su carta.

L'obiettivo è far conoscere il fratino, le sue esigenze ecologiche e le innumerevoli criticità che compromettono la sua fase riproduttiva e che l'hanno inserita tra le specie "in pericolo" categoria a cui nessuna specie dovrebbe appartenere. Ogni vignetta racconta una parte della vita della specie e ci mostra quanto con i nostri comportamenti, consapevoli o inconsapevoli, contribuiamo a danneggiarla.

Un calendario per tutelare le spiagge dagli escavatori, dalle gare di moto cross, dai concerti, dalla fruizione selvaggia e dall’antropizzazione distruttiva che verrà diffuso in formato digitale e sarà gratuitamente scaricabile dal sito del CNCF in pdf stampabile https://comitatofratino.org/2019/12/31/un-anno-con-il-fratino-il-calendario-2020-del-cncf/.