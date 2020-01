Contributi Inps e Sna per la partecipazione di dipendenti pubblici a master universitari executive

CAMPOBASSO. L’INPS e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) hanno indetto, per l’anno accademico 2019-2020, un concorso per il conferimento di contributi destinati alla partecipazione a master universitari “executive”, finalizzati a garantire alta formazione e aggiornamento professionale qualificato, e a master per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.



Per i contributi erogati dall’INPS occorre essere dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mentre per beneficiare dei contributi SNA è necessario essere in servizio presso una delle amministrazioni pubbliche indicate nel bando.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 12 del 9 gennaio 2020.

Le informazioni sul concorso sono reperibili sul sito internet dell’Istituto al seguente indirizzo:

https://www.inps.it / Avvisi, bandi e fatturazione / Avvisi/Welfare, assistenza e mutualità / Formazione Welfare / Master Executive / Bandi Attivi