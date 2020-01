Il canto tradizionale del Sant’Antonio a cura del gruppo folk canoro Tradizioni Amiche

TERMOLI. Come di consueto, per conservare e vivificare la cultura popolare, anche quest’ anno il Gruppo Folk Canoro Tradizioni Amiche, rievocherà il canto tradizionale del Sant’ Antonio Abate. I cantori, si esibiranno all’ interno di alcuni esercizi pubblici e presso famiglie private. Per quanti desiderano seguirli, l’ appuntamento è domani, giovedì 16 Gennaio nelle seguenti attività commerciali: ortofrutta Giancarlo in Via Montecarlo n. 8 (ore 17:15) ; Centro Commerciale Lo Scrigno ( ore 17:45); Centro Commerciale La Fontana ( ore 18:15); Bar Panoramik Da Luciano, c/da Difesa Grande ( ore 18:45). Precisiamo che a motivo del traffico cittadino e delle tempistiche negli spostamenti da un’ attività all’ altra, gli orari sopraelencati, potrebbero subire delle leggere variazioni. Per aggiornamenti, potete visitare la pagina facebook “ Tradizioni Amiche”.