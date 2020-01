Scuola, giovani, lavoro: a Montenero il primo apprendistato in Molise

MONTENERO DI BISACCIA. Prende il via in Molise l’apprendistato di primo livello, un ponte tra scuola e lavoro. Lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso, avrà luogo una Conferenza Stampa per presentare la prima forma di apprendistato di primo livello, una misura di politica attiva, grazie alla quale gli studenti acquisiscono lo status di lavoratore attraverso un contratto di lavoro, conservando quello di studenti. Promotore di tale prima azione sinergica tra scuola e lavoro, è L’IPSIA (Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato) di Montenero di Bisaccia, diretto dalla prof.ssa Anna Ciampa. Alla conferenza presieduta dalla dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo, parteciperanno l’azienda LG Sub, i consulenti del lavoro, referenti di Anpal servizi, i rappresentanti della realtà della Formazione e dell’Istruzione Scolastica, nonché i giovani primi fruitori della prima azione di rete in funzione della realtà lavorativa.

Interverranno: