Incidente sulla Statale 17, un'auto ribaltata e due persone in ospedale Copyright: Vdf

Incidente sulla Statale 17, un'auto ribaltata e due persone in ospedale Copyright: Vdf

Incidente sulla Statale 17, un'auto ribaltata e due persone in ospedale Copyright: Vdf

CASTELPETROSO. Da pochi minuti è stata riaperta la Statale 17 all'altezza di Casltepetroso, chiusa dalle 13:30 di oggi 16 gennaio per un incidente tra due autovetture.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti anche con autogru poiché una autovettura si è ribaltata, due autoambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale i conducenti delle vetture, i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e l'Anas per il ripristino della viabilità