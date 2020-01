Un click e un caffè per supportare la biblioteca digitale molisana "Paterno"

TERMOLI. Della Biblioteca digitale molisana “Paterno”, progetto nato nel 2012 dall’ingegno e dalla passione di Lorenzo Di Stefano, abbiamo già trattato in passato. Si tratta di un ricchissimo e prezioso archivio virtuale fruibile a costo zero da chiunque: studiosi, lettori o semplici curiosi, e si va arricchendo sempre di più. Solo in termini di patrimonio documentale, ahinoi: la costituzione e il mantenimento di questa biblioteca sono infatti a titolo del tutto gratuito e volontario, senza guadagno alcuno. È per questo che di tanto in tanto c’è bisogno di rinforzi economici.

Come adesso: «A breve sarà necessario rinnovare il dominio www.bdmpaterno.eu» annunciano i gestori del sito sulla loro bacheca Facebook.

«Da 8 anni la Biblioteca digitale molisana mette a disposizione, gratuitamente (a dire il vero, in perdita) e per tutti, diverse centinaia di libri in formato digitale sulla nostra regione.

È possibile sostenerci in due modi: con una donazione equivalente al costo di un caffè, utilizzando il pulsante presente nella pagina principale del sito; cliccando di tanto in tanto sulle pubblicità».

Facciamoci sotto, dunque! Anche chi non dispone di grandi somme da investire può comunque fare la differenza: bastano letteralmente qualche click, una cifra irrisoria e un po’ di passaparola. La Biblioteca digitale “Paterno” è patrimonio di tutti noi, in primis dei molisani, siano essi in Italia o all’estero.