UnescoEdu 2020: portare i valori nelle scuole italiane

CAMPOBASSO. #UNESCOEdu è il progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO - AIGU (in accordo con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO) e il Ministero dell’Istruzione – MIUR (https://www.aiguofficial.it/unesco-edu/) per portare i valori #UNESCO nelle scuole di tutta Italia. Il progetto è promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’edizione 2020 partirà il prossimo 25 gennaio da Isernia e l’evento nazionale di lancio è organizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale per il Molise. Focus di UNESCO Edu 2020 sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 con l’intento di fornire un bagaglio di esperienze che incentivi i giovani ad essere protagonisti nella costruzione di un futuro più sostenibile