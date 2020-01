Barbara Morena ringrazia tutti dopo l'elezione a presidente del Consiglio comunale

GUGLIONESI. Giungono i ringraziamenti della neo eletta presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena.

«È doveroso da parte mia rispondere con stima e gratitudine alle numerose congratulazioni che mi avete inviato in tante forme diverse (facebook, e-mail messaggi etc.), per l'incarico istituzionale affidatomi. Sono lusingata da quanti messaggi ho ricevuto e mi auguro di raggiungere gli obiettivi prefissati durante il restante periodo utile di mandato, auspicando risultati sopra le aspettative, grazie anche al vostro prezioso contributo.

Sono certa di incontrarvi in molte altre occasioni per proseguire questo cammino insieme e conto anche su una collaborazione attiva della comunità ricordando a tutti la frase di Henry Ford citata nel mio discorso: "Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso ma riuscire a lavorare insieme è un successo!" Nel ringraziarvi tutti vi saluto calorosamente».