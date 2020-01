Petacciato, pagare i tributi collaborando con il Comune: ecco i requisiti

PETACCIATO. L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che la Giunta comunale, con atto n. 152 del 12/12/2019, ha deliberato l’approvazione del primo bando per l’AIUTO ALLE FASCE SOCIALI DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO”, AI SENSI DELL’ART. 190 DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.. Il Baratto Amministrativo consente di compensare i tributi locali (TARI, TASI IMU) attraverso prestazioni di collaborazione con l’Ente, in maniera volontaria e spontanea. In esecuzione della delibera di G.C. n. 152 del 12/12/2019, l’Amministrazione comunale intende procedere alla selezione dei soggetti che presentino istanza in conformità al presente avviso.

A) BENEFICIARI Sono ammessi al bando “Baratto Amministrativo” i singoli contribuenti, cittadini, associazioni e le altre formazioni sociali di cui all’art. 3, commi 4 e 5, del Regolamento del Baratto Amministrativo, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 27.03.2019, esecutiva. Sono escluse le imprese nelle varie forme (ditte individuali, società di persone, società di capitale e società cooperative).

B) REQUISITI 1 - Possono partecipare alla selezione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: a) Residenza nel Comune di Petacciato; b) Età non inferiore ad anni 18; c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi comprovata da certificazione medica; d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per delitti contro la libertà personale; e) Indicatore ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00 (in corso di validità); 2 - Possono partecipare, altresì, alla selezione le Associazioni e le altre formazioni sociali aventi i seguenti requisiti: a) Sede legale nel Comune; b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Petacciato; c) Essere iscritte nell’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti; d) Assenza di atti/provvedimenti dell’Autorità in relazione al compimento di azioni contrarie all’ordine pubblico; e) I cittadini impiegati nelle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al precedente comma 1.

C) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro il termine di cui alla successiva lettera H), utilizzando i modelli di cui all’allegato 2) o 3) del presente avviso, a seconda che l’istante sia un singolo o una formazione sociale. Ai soli fini dell’ammissione formale della domanda verrà redatto, a cura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, apposito verbale contenente il numero delle domande presentate, l’ammissione o meno delle stesse. Costituisce causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente. Verrà data apposita comunicazione dell’ammissione e/o dell’esclusione al presente avviso.

D) LIMITI ECONOMICI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO Il valore economico del singolo progetto è fissato in un massimo di € 250,00, mentre la somma complessiva che viene messa a disposizione per il baratto amministrativo è pari ad € 2.500,00 per l’anno 2020. Il valore equivalente per ora di attività è pari ad € 8,00. In presenza di più richieste di adesione al progetto, il cui importo complessivo superi la dotazione annuale per il Baratto Amministrativo, verrà stilata una graduatoria formulata secondo i criteri di cui all’art. 7, comma 1, del regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 27.03.2019. A parità di punteggio verrà accordata la preferenza ai richiedenti con indicatore ISEE più basso, come da art. 7, comma 2 del citato regolamento comunale. Qualora, di contro, al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto l’importo massimo previsto in bilancio, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l’annualità di competenza, considerando l’ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune o di trasmissione via pec). E) PROGETTO E’ accluso al presente avviso l’Allegato 1 con la descrizione del progetto relativo alle attività che possono essere svolte con il “Baratto Amministrativo”. F) FATTISPECIE DI TRIBUTO AMMESSA Per progetti da svolgere nel corso dell’anno 2020, i tributi per cui è ammesso il baratto amministrativo sono l’IMU, la TASI e la TARI, relativi all’anno 2019. Per poter accedere all’istituto del baratto amministrativo occorre avere una posizione tributaria con un importo annuale non inferiore ad € 100,00. G) OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune di Petacciato provvede a fornire gli strumenti e la formazione necessaria per lo svolgimento delle attività individuate nonché i dispositivi previsti dalla disciplina antinfortunistica, ivi inclusa una copertura assicurativa sia per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività sia per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, in conformità alle previsioni di legge. 2. Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperte dalle polizze assicurative. 3. Per quanto attiene alle Associazioni, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari. H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande dovranno essere presentate al Comune entro la data del 29/02/2020, comunicando tutte le informazioni richieste ed i dati necessari per l’istruttoria della domanda. Le domande di partecipazione possono essere presentate: a- direttamente presso l’ufficio protocollo del comune di Petacciato; b- a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Petacciato (sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura: “contiene domanda Baratto Amministrativo”); c- a mezzo PEC all’indirizzo: comunedipetacciato@pec-leonet.it . Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. Le domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 4 lettera D) del presente avviso. Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima. Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Settore LL.PP. dell’Ufficio Tecnico, durante l’orario di apertura al pubblico. Il responsabile del Servizio è l’ Ing. Marco Manes, numero telefonico 0875/67337 – email: utcpetacciato@gmail.com