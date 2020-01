«In Molise senza l'elisoccorso c'è meno possibilità di salvarsi»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, presidente del sindacato Fimmg-118, sempre attento alle problematiche della sanità del territorio, pone l'attenzione su un'altra questione: "Odissea per il trasporto ad Ancona del paziente in gravissime condizioni affetto da politrauma maggiore, vittima dell'incidente sulla SS 17 .Tutto questo non è più accettabile. E' irrinunciabile l'utilizzo dell'elisoccorso h 24.

Si ripete ancora una volta quanto era accaduto e già denunciato due settimane or sono: non e stato possibile attivare l'elisoccorso per un incidente stradale grave. E' una gravissima carenza .





Ancora un incidente Stradale SS 17 in cui cittadini molisani continuano a morire e non è più accettabile che l'emergenza urgenza sia priva di un servizio di elisoccorso efficiente h 24.

Perché in Molise questi pazienti politraumatizzati "devono" morire senza avere la possibilità di avere le migliori cure possibili, come nelle altre regioni?

Dopo i tre morti a Termoli delle settimane trascorse del 2020 in questi giorni ancora incidenti mortali con anche politraumi maggiori: uno sulla carreggiata nord della autostrada A 14 a confine con il Molise nei pressi di Chieuti (uno dei feriti trasportato a Termoli) ed un altro sulla strada statale 17 .

In tutti i politraumi stradali avvenuti in Molise non c'è stato un solo intervento dell'elisoccorso pur essendoci politraumi maggiori, pazienti poi deceduti.



Sul primo incidente avvenuto sulla A 14 in carreggiata nord è intervenuto l'emergenza-urgenza 118 della Puglia che ha immediatamente trasportato il paziente meno grave a Termoli e per il politrauma maggiore è intervenuto l'elisoccorso che ha trasferito il paziente in pochi minuti a San Giovanni Rotondo, perfettamente attrezzato alle cure del caso.

Nel secondo caso sulla SS 17 invece è intervenuto il 118 Molise con le normali ambulanze, e nonostante l'impeccabile prestazione resa dai sanitari che hanno trasportato i pazienti politraumatizzati maggiori all'ospedale Cardarelli di Campobasso, il nosocomio non è perfettamente attrezzato al trattamento del politrauma maggiore grave e solo il giorno dopo trasferito su gomma all'ospedale di Ancona idoneo alle cure del caso.

La indiscussa professionalità di tutti i medici dell'emergenza -urgenza 118 non serve a nulla se il paziente non viene preso in carico entro pochissimo tempo in ambiente ospedaliero attrezzato al trattamento del politrauma grave.

La differenza sta nel fatto che Il paziente della A 14 raggiunge con l'elisoccorso 118 Puglia l'ospedale più attrezzato, San Giovanni Rotondo, e riceve le cure più appropriate entro "pochi" minuti, mentre il paziente della strada statale 17 con il 118 Molise raggiunge l'ospedale più idoneo (Ancona) e le cure del caso soltanto il giorno dopo."