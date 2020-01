Lavori alla condotta sottomarina delle Tremiti: vietate navigazione e sosta fino al 27 gennaio

ISOLE TREMITI. Vista l’istanza in data 13 gennaio dell’Acquedotto Pugliese, con la quale è stato richiesto di effettuare lavori urgenti di riparazione alla condotta idrica nei pressi di Cala Matano Isola di San Domino-Isole Tremiti (FG), la Capitaneria di porto di Termoli rende noto che dal 17 gennaio al 27 gennaio, in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, la zona di mare ove insiste la condotta idrica del Comune di Isole Tremiti sarà interessata da lavori di riparazione e ripristino della citata condotta sottomarina da parte della società “Servizi marittimi s.a.s”, per conto della Società “Acquedotto Pugliese.

I lavori consisteranno nei rilievi del tratto di condotta sottomarina, con l’impiego di O.T.S. della Società “Servizi marittimi s.a.s” e con l’utilizzo del mezzo nautico “Warlock” – TM 258.

Lo specchio acqueo di cui sopra, nel periodo e nella fascia oraria e durante le attività citate, è interdetto alla navigazione ed alla sosta di tutte le unità navali nonché allo svolgimento di ogni altra attività connessa con l’uso del mare, sia di superficie che subacquea, per un raggio non inferiore a 300 metri dalla condotta presente. Sono esclusi da tale divieto le unità navali militari dello Stato, quelle interessate ai lavori, nonché le unità connesse ai servizi portuali.

I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità del citato specchio acqueo dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare al di fuori della suddetta distanza di sicurezza ed alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità ed evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento dei lavori.