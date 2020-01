Si è spento a 44 anni l'ex professore dell'Alberghiero Mauro Gadaleta: il ricordo della Chimisso

TERMOLI. Ancora un lutto ha colpito il mondo dell'Alberghiero. A 44 anni si è spento a Molfetta, a causa di un male incurabile, il professor Mauro Gadaleta, che per un biennio, dal 2016, era stato «un nostro straordinario insegnante di sala. Bravissimo», parole della dirigente scolastica Maricetta Chimisso, che ha aggiunto come fosse un "generale della sala, preparatissimo e rigoroso". Era in ruolo all'istituto alberghiero di Molfetta, che lo ha ricordato sul sito istituzionale della scuola pugliese.

I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio alle 16.30, sempre a Molfetta.