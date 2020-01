'A Sartagne compie 14 anni: il gruppo festeggia col canto di San Sebastiano

TERMOLI. Compie quest'anno il suo 14esimo compleanno di vita il gruppo amatoriale termolese " A' Sartagne" e festeggerà come di consuetudine proponendo il canto tradizionale del San Sebastiano. Domenica 19 gennaio, domani, alla vigilia della giornata dedicata a San Sebastiano, i ragazzi del gruppo si vestiranno con i costumi della rappresentazione del martirio del santo e cominceranno il loro giro per locali, enti pubblici e case private, lo faranno come sempre affittando un bus della linea cittadina perché sono tanti tra musicisti, figuranti e cantanti. La prima tappa alle 16.15 presso la struttura per anziani Solidalia "Opera Serena", alle 18 presso il Bar Panoramik (Luciano e Danilo a Santa Maria degli Angeli ), dalle 19 alle 20 per il corso Nazionale, Piazza Insorti d'Ungheria e concluderanno dalle ore 21 alle 23 presso la Bahia Azzurra. Evento da qualche anno dedicato a Nicola Carosone che faceva parte del gruppo e che oggi non c'è più.