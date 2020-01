Detto, fatto: ripulita via Mario Pagano

TERMOLI. Detto, fatto. Non è la trasmissione condotta da Bianca Guaccero, ma la tempestiva e fulminea risposta della Rieco Sud in via Mario Pagano. Le foto che abbiamo pubblicato stamani si riferivano a ieri, mentre oggi gli operatori sono passati, ripulendo la strada, compresi i bordi dei marciapiedi. A scanso di equivoci, non dopo la pubblicazione del nostro articolo, ma all'inizio del turno.