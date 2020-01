Lunedì UnoMattina in collegamento da Altilia con Gasparro, Tozzi e Cotugno

TERMOLI. Ancora una vetrina nazionale per il Molise che domani mattina, lunedì 20 gennaio, sarà protagonista della nota trasmissione di Rai 1 “Unomattina”. Con un collegamento in diretta da Altilia, previsto alle 9.07, dove il giornalista Francesco Gasparro sarà insieme all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, si darà ampio spazio al clamore mediatico nazionale e mondiale sulla regione Molise, sui benefici dal punto di vista turistico e sulle bellezze ed eccellenze di una regione tutta da scoprire. In studio, con i conduttori, il noto geologo Mario Tozzi, che sulla geologia del Molise ha basato la sua tesi di laurea.