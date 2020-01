TERMOLI. In preparazione alla prima Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco partecipa anche tu agli incontri sul Vangelo di Matteo in programma nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli. Si svolgeranno lunedì 20, martedì 21 e giovedì 23 gennaio, dalle 19 alle 20. Iniziativa a cura dell'equipe diocesana per del Centro pastorale per la Missione e l'Evangelizzazione.