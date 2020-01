Dal digital eco brand manager all'uso di droni per lo sviluppo delle carriere digitali del futuro

TERMOLI. Sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 21 gennaio alle ore 10,00, presso l’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli, il progetto “New skills 4 new jobs” presentato da una rete di scuole molisane e partner del territorio, aventi come capofila proprio l’I.I.S. di via De Gasperi.



Obiettivo della proposta progettuale, selezionata a livello nazionale con il punteggio più alto tra quelli assegnati dalla Commissione ministeriale alle oltre 130 candidature pervenute, è la realizzazione di percorsi laboratoriali per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, la progettazione di soluzioni innovative per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030 e l’orientamento alle professioni e alle carriere digitali del futuro (in relazione ai settori della Digital Eco-brand Manager; salvaguardia dell’ambiente marino con tecnologia robotica a controllo digitare; recupero di suoli incolti e sviluppo della filiera, con utilizzo di droni e acquisizione di competenze di digital marketing).

Oltre all’Istituto “Boccardi – Tiberio”, sono sette gli Istituti scolastici del territorio che hanno aderito alla rete (Ipseoa “Federico di Svevia” di Termoli – che ha collaborato nella progettazione -, IIS “Pilla” di Campobasso, Omnicomprensivo di Casacalenda, Omnicomprensivo “Scarano” di Casacalenda, Omnicomprensivo “D’Agnillo” di Agnone”, I.C. “Difesa Grande” di Termoli e I.C. “Brigida” di Termoli) e 13 partner. Il progetto sarà finanziato dal Ministero della pubblica istruzione.

I dettagli saranno resi noti nel corso dell’incontro al quale prenderanno parte la dirigente dell’Istituto “Boccardi – Tiberio”, prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, e i partner della rete.