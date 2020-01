Il "Modello Molise" di Ewap premiato con tre comuni ricicloni

CAMPOBASSO. Mercoledì 22 gennaio si svolgerà a Campobasso la seconda edizione di ‘Ecoforum – L’economia circolare dei rifiuti’, evento organizzato da Legambiente, che metterà insieme enti e imprese per discutere di economia circolare in Molise.



L’evento si svolgerà nella sala convegni della Camera di Commercio del Molise a partire dalle 8,30. Durante l’incontro è prevista la cerimonia di premiazione delle realtà che si sono distinte per i buoni risultati nella raccolta differenziata ottenendo il riconoscimento di Comuni Ricicloni e Rifiuti Free.

Tra i premiati spiccano i comuni di Colletorto, Trivento e Acquaviva Collecroce. Ewap è orgogliosa di aver portato in breve tempo anche questi tre Comuni a raggiungere questi risultati virtuosi. Riteniamo che il Molise possa distinguersi e possa essere l’esempio concreto di un territorio che fa della sostenibilità la parola chiave per costruire il suo futuro.

Ewap è una società che opera in ambito nazionale e in questi anni ha lavorato affinché anche in Molise possano concretizzarsi modelli virtuosi di gestione dei rifiuti. Siamo convinti che sempre più comuni possano raggiungere risultati lusinghieri, ma per farcela occorrono competenza, professionalità e passione”.

Nello specifico, i dati riferiti all’anno 2018 indicano che Colletorto ha raggiunto sin dall’avvio una media molto alta di raccolta differenziata e di mantenerla nel tempo (76,9% di raccolta differenziata, con una produzione di soli 56,5 kg annui per abitante di secco residuo).

Trivento invece ha raggiunto la percentuale media del 74,5% di differenziata a un 64,9 kg annui di secco residuo per abitante, si tratta di un’importante esempio di ottimizzazione delle risorse in un comune dal territorio molto vasto e frammentato in decine di contrade.

I risultati raggiunti già dall’avvio del sistema porta a porta ad Acquaviva Collecroce indicano una percentuale del 71,2% e 67,8 kg di indifferenziato all’anno per abitante. Gli altri Comuni molisani premiati saranno Ferrazzano, Cercemaggiore, San Giuliano del Sannio, Matrice, Cercepiccola e Capracotta.

Nell’ambito degli interventi dell’Ecoforum regionale Enzo Vergalito, amministratore unico di European Works and Projects (Ewap) ed esperto di progettazione di sistemi di raccolta differenziata, tratterà il tema ‘Modello Molise: proposte e scenari per una regione virtuosa’.