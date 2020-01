CAMPOBASSO. Alle 10.30 circa la squadra dei vigili del fuoco di Campobasso, con Autogrù ed Autopompa, interviene sulla SP165 Gildonese, per il ribaltamento di una cisterna di GPL. Illeso l'autista, strada temporaneamente chiusa al traffico in attesa delle operazioni di recupero.

Presenti in loco la Polstrada e 118 ciascuno per le proprie competenze.

Cause in corso di accertamento, l'area circostante l'evento è monitorata costantemente dai VF, dopo aver effettuato quanto necessario per la messa in sicurezza dei luoghi.